Сумеет ли УАЗ увеличить экспорт своих авто с 3500 до 20 000 штук в год

Впрочем, ориентация на дальнее зарубежье вполне понятна — в ближнем крайне ненадежную ульяновскую технику брать уже не хотят. Так, в 2016 году экспорт машин марки UAZ упал почти на 30% главным образом потому, что от них отказался некогда ключевой для компании казахский рынок. Всего же в прошлом году компании удалось экспортировать только 3467 своих поделок. Однако уже в 2017-м эта цифра должна вырасти в два раза. По крайней мере так заявил в середине февраля генеральный директор автозавода Вадим Швецов на встрече с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Он так же сообщил, что в ближайшие 3−4 года объем экспорта предприятия должен вырасти с сегодняшних 8−10% до 40%.

Правда, всего через две недели планка ульяновских амбиций упала: вчера директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев сообщил журналистам, что «в ближайшие три года УАЗ планирует увеличить объем поставок на экспорт до 20 000 автомобилей в год, что должно составить порядка 30% в общем объеме продаж бренда». И все-равно цифра немалая.