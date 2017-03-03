В России начались продажи Audi TT RS третьего поколения

Под капотом полноприводного купе новой генерации расположился 400-сильный бензиновый TFSI рабочим объемом 2,5 литра. По сравнению с мотором, который был у предшественника, этот на 60 л.с. мощнее. В паре с двигателем трудится фирменная семиступенчатая роботизированная коробка передач S tronic. С таким оснащением новинке требуется всего 3,7 секунды, чтобы разогнаться с нуля до сотни, а максимальная скорость купе ограничена на отметке в 250 км/ч.
В России автомобили представлены в двух версиях: Touring и Track. Список опций обеих включает в себя цифровую приборную панель, многофункциональный спортивный руль с лепестками переключения передач, передний и задний парктроник и другие вспомогательные системы. Touring отличается спортивной подвеской RS, светодиодными фарами, красными суппортами и декоративными алюминиевыми вставками. Автомобиль в чуть более интересной комплектации Track получил подвеску с амортизаторами изменяемой жесткости, двухпоточную выпускную систему, задние фонари Audi Matrix OLED, а также увеличенную до 280 км/ч максимальную скорость.
Audi TT RS нового поколения уже можно приобрести в салонах официальных дилеров. Цена на Touring начинается от 4 633 000 рублей, в то время как за более богатый Track придется выложить от 4 972 000 «деревянных».