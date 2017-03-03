В России начались продажи Audi TT RS третьего поколения

В России автомобили представлены в двух версиях: Touring и Track. Список опций обеих включает в себя цифровую приборную панель, многофункциональный спортивный руль с лепестками переключения передач, передний и задний парктроник и другие вспомогательные системы. Touring отличается спортивной подвеской RS, светодиодными фарами, красными суппортами и декоративными алюминиевыми вставками. Автомобиль в чуть более интересной комплектации Track получил подвеску с амортизаторами изменяемой жесткости, двухпоточную выпускную систему, задние фонари Audi Matrix OLED, а также увеличенную до 280 км/ч максимальную скорость.

Audi TT RS нового поколения уже можно приобрести в салонах официальных дилеров. Цена на Touring начинается от 4 633 000 рублей, в то время как за более богатый Track придется выложить от 4 972 000 «деревянных».