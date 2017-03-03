Volkswagen объявил российски цены на VW Crafter

Российские цены Volkswagen Crafter стартуют с отметки 1 996 000 рублей для машины в модификации 3-тонный фургон и с 2 024 700 рублей за самый простой 3,5-тонник. Для отечественного рынка доступны все размеры кузовов, три варианта привода (передний, задний и полный 4Motion), а также два варианта КП — 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая. Напомним, что ранее компания опубликовала данные, свидетельствующие о некотором снижении объемов продаж модели Crafter на мировых рынках.

За январь 2017 года было продано 2300 таких машин, что на 15,7% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Всего же Volkswagen NFZ реализовала за январь на мировых рынках 35 000 автомобилей, нарастив продажи на 12,1%. Крупнейшим рынком сбыта остается Западная Европа — 24 200 проданных автомобилей (+15,1%). Увеличение продаж было также отмечено в следующих регионах: в Северной Америке на 22,9% автомобилей, в Южной — на 17,8%, в Африка — на 9,5% и в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 3,5%.