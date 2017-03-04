Стартовал прием заказов на кроссовер Honda WR-V

Дилерские ценотры Индии объявили о начале приема заказов на новую модель кроссовера Honda WR-V. Аббревиатура расшифровывается как Winsome Runabout Vehicle — «обаятельный прогулочный автомобиль». Презентация кроссовера состоялась осенью 2016 года на автосалоне в бразильском Сан-Паулу и предназначена для рынков Индии и Бразилии. Модель построена на той же платформе, что и Honda Jazz/Fit. Габариты Honda WR-V: 3995×1750×1570 мм. Колесная база не превышает 2600 мм, а дорожный просвет — 170 мм. Формально салон Honda WR-V пятиместный, однако более-менее нормально разместиться сзади смогут лишь два пассажира. Оснащаться будет дизельным мотором объемами 1,2 и 1,5 литра и мощностью 90 и 100 л.с. Привод — исключительно передний. В трансмиссии могут стоять либо 5-ступенчатая «механика», либо вариатор.