В Европе упал спрос на дизельные машины

Опубликованная статистика с немецкого авторынка свидетельствует, что его объемы уменьшились впервые с октября прошлого года. Наибольшее падение спроса зафиксировано в сегменте авто с дизельными моторами. Потеря популярности таких моделей среди покупателей отчасти объясняется непрерывно ужесточающимися в странах Европы экологическими нормами. В частности, на спрос на немецком авторынке повлияло и обсуждение властями полного запрета дизельного автотранспорта в будущем. С другой стороны, ряд аналитиков предрекает резкое повышение цен на дизельные машины, вызванный удорожанием технологий, обеспечивающих соответствие дизельных моторов ужесточающимся экологическим требованиям. Немаловажную роль в отвращении покупателей от дизельных моторов сыграл раздутый прессой «дизельгейт» скандал вокруг концерна Volkswagen и его мухлежа с занижением данных по выбросам. Напомним, что в блоках управления 2-литровых и 3-литровых дизелей компании была заложена программа, позволявшая обманывать аппаратуру, применяемую во время тестов на загрязняющие выбросы. За это концерн поплатился многомиллиардными штрафами и компенсациями владельцам авто с этими двигателями.