Больше четверти проданных в России машин стоит дороже 1,6 млн.

Как показала статистика авторынка страны за 2016 год, больше четверти от всех проданных машин 27,4% пришлось на легковушки дороже 1,6 млн. рублей. Таких авто было продано 360 000. Однако максимальную долю в структуре продаж, по данным Автостат, заняли легковушки стоимостью от 600 000 до 900 000 рублей. На них пришлось 38,2% общего объема, примерно 500 000 единиц. Наименьшим спросом пользовались в прошлом году машины ценового диапазона от 1,2 млн. до 1,6 млн. рублей. На этот сегмент пришлось всего 6,4% рынка легковых автомобилей. Напомним, что всего за 2016 год на российском рынке было реализовано 1,3 млн. машин за 1,8 млрд. рублей.
Проанализированы итоги продаж на российском авторынке за 2016 год. Больше всей было реализовано машин стоимостью до 1 млн. рублей.