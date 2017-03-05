Больше четверти проданных в России машин стоит дороже 1,6 млн.

Как показала статистика авторынка страны за 2016 год, больше четверти от всех проданных машин 27,4% пришлось на легковушки дороже 1,6 млн. рублей. Таких авто было продано 360 000. Однако максимальную долю в структуре продаж, по данным Автостат, заняли легковушки стоимостью от 600 000 до 900 000 рублей. На них пришлось 38,2% общего объема, примерно 500 000 единиц. Наименьшим спросом пользовались в прошлом году машины ценового диапазона от 1,2 млн. до 1,6 млн. рублей. На этот сегмент пришлось всего 6,4% рынка легковых автомобилей. Напомним, что всего за 2016 год на российском рынке было реализовано 1,3 млн. машин за 1,8 млрд. рублей.