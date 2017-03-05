Продажи кроссовера Chevrolet Equinox стартуют через месяц

Новая модель среднеразмерного кроссовера в линейке GM, Chevrolet Equinox, появится в автосалонах марки в Китае примерно через месяц, в начале апреля текущего года. Чуть позже машина начнет продаваться и на рынке США. Автопроизводитель пока ничего не сообщает о ценах и комплектациях модели. Известно лишь, что в список оснащения паркетника войдут линзованная оптика с секциями светодиодных ходовых огней, система курсовой стабилизации, безключевой доступ в салон и запуск двигателя, парктроник, мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном, камера заднего вида и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Ранее сообщалось, что базовая комплектация кроссовера Chevrolet Equinox получит 1,5-литровый 179-сильный бензиновый турбомотор и 6-ступенчатый «автомат». Самая мощная модификация Equinox оборудуется 2,0-литровым бензиновым битурбо мощностью 260 л. сю и инновационным 9-ступенчатым автоматом.