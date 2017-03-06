Автомобили LADA — самые востребованные в сегменте С

Как сообщает «Автостат Инфо», в январе АВТОВАЗ реализовал 5184 автомобиля сегмента С, что на 45% больше прошлогоднего результата. На втором месте расположилась KIA: официальными дилерами корейской марки продано 1237 машин — на 15,8% меньше, чем в январе минувшего года. Третьей в рейтинге востребованности машин гольф-класса стала Skoda — в пользу автомобилей чешского бренда сделали выбор 1164 человека — продажи сократились на 10,5%. Пятерку лидеров замыкают Nissan (1092 автомобилей; -27,7%) и Ford (563 машины; +7,24%).

Всего же в январе владельцами новых автомобилей С-сегмента стали 11 046 россиян, что на 0,8% больше, чем в первом месяце прошлого года.

От себя добавим, что на наш взгляд приведенные аналитические данные не являются корректными. Лидирующую у «Автостата» LADA Vesta сам Бу Андерссон относил к классу В+. Точно так же можно, строго говоря, подвергнуть сомнению принадлежность к С-классу Nissan Almera, LADA Priora и Ravon Nexia, занимающих соответственно третью, четвертую и десятую строки в рейтинге.