Mercedes-Benz остановил продажу семи моделей из-за риска возгорания

По информации Reuters, причиной сервисной кампании стала большая вероятность возгорания в моторном отсеке упомянутых машин. Скажем больше — в настоящий момент уже зафиксирован 51 подобный случай: 30 из них — в США, остальные — на других рынках. Как выяснилось, проблема кроется в некачественных предохранителях.

Стоит напомнить, что несколько месяцев назад Daimler отзывал в России кроссоверы ML и GL, реализованные нашими дилерами с 15 марта 2014-го по 7 августа 2015 годов, в которых был обнаружен дефект топливопривода, расположенного в верхней части автономного отопителя. В ходе эксплуатации он мог преждевременно выйти из строя, что обернулось бы для топливной системы разгерметизацией и, как следствие, возгоранием.