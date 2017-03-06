Mercedes-Benz остановил продажу семи моделей из-за риска возгорания

Фото: Mercedes-Benz
Немецкий производитель объявил об отзыве 1 000 000 автомобилей, среди которых кроссоверы GLA и GLC, Е-класс и С-класс, а также CLA, выпущенные в период с 2015-го по 2017 год. Продажа этих моделей приостановлена.

Мирон Горин

По информации Reuters, причиной сервисной кампании стала большая вероятность возгорания в моторном отсеке упомянутых машин. Скажем больше — в настоящий момент уже зафиксирован 51 подобный случай: 30 из них — в США, остальные — на других рынках. Как выяснилось, проблема кроется в некачественных предохранителях.

Стоит напомнить, что несколько месяцев назад Daimler отзывал в России кроссоверы ML и GL, реализованные нашими дилерами с 15 марта 2014-го по 7 августа 2015 годов, в которых был обнаружен дефект топливопривода, расположенного в верхней части автономного отопителя. В ходе эксплуатации он мог преждевременно выйти из строя, что обернулось бы для топливной системы разгерметизацией и, как следствие, возгоранием.

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6 марта 2017
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