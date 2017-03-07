Опубликованы первые изображения пикапа от Skoda

Своим видением поделился дизайнер Теофилус Чин — малазийский специалист смоделировал изображение выдержанного в стиле Kodiaq пикапа. Представленный автомобиль получил характерную переднюю оптику, бампер, а также радиаторную решетку. Судя по всему, дизайнер придерживается мнения, что дверей у нового автомобиля будет четыре.

Стоит отметить, что представители компании Skoda ранее не говорили о возможности выпуска Kodiaq в кузове пикап. Напомним, что первые кроссоверы появится в шоурумах российских официальных дилеров уже в мае. По предварительным данным, новинка будет представлена в трех модификациях, самая мощная из которых будет вооружена двухлитровым мотором мощностью 180 л.с.