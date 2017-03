Peugeot 3008 назван автомобилем года в Европе

Звание лучшего в Европе авто 2017 года, «Car of the Year 2017» присуждено Peugeot 3008 второго поколения. Победителя, как обычно объявляют перед началом автосалона в Женеве. Жюри «Car of the Year» состоит из полусотни представителей автомобильныхСМИ из 22 стран Европы, в том числе и России. Звание, фактически, присуждается авансом, поскольку автомобильные «писатели» выбирают лучшую, по их мнению, машину, дебютировавшую за год предшествующий. Официально считается, что модель-победителя выявляют в два этапа в ходе сравнительных тест-драйвов. Каждого претендента оценивают по ряду критериев: дизайн, инновации, и соотношение цена-качество. В финале конкурса члены жюри распределяют по 25 баллов понравившимся им лично машинам. На заключительном этапе отбора Peugeot 3008 получил 319 баллов. На втором месте оказалась Alfa Romeo Giulia с 296 баллами, а на третьем — у Mercedes E-Class с 197 баллами. Напомним, что среди финалистов присутствовали Citroën C3, Nissan Micra, Toyota C-HR и Volvo S90/V90.