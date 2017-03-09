KIA показала в Женеве четыре новые модели

Фото: KIA
Южнокорейская компания KIA представила на Женевском автосалоне сразу четыре новинки. Среди них ориентированные в том числе и на российского покупателя Picanto нового поколения и абсолютно новый Stinger, а также гибридные кроссовер KIA Niro и универсал Optima Sportswagon.
Виктория Базылева

KIA Stinger — новый спортивный фастбэк — появится в России в конце нынешнего-начале следующего года в двух бензиновых версиях: с двухлитровым T-GDI и битурбированным V6 рабочим объемом в 3,3 литра. Все автомобили будут комплектоваться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод — передний или полный. «Стингер» получит систему активной безопасности DRiVE WISE, электронно-регулируемую адаптивную подвеску, а также возможность выбрать один из пяти режимов движения.

Напомним, что впервые прототип модели был представлен на автосалоне в Детройте в январе, а ее концепт GT Concept дебютировал еще шесть лет назад.

Над третьим поколением компактного Picanto трудились специалисты из дизайнерских центров KIA в Южной Корее и Германии. Автомобиль получил более смелый образ благодаря новым пропорциям, иным линиям кузова и расширенной до 11 оттенков цветовой палитре. Разработчики отделали просторный салон машины высококачественными материалами, а объем багажника увеличили до 255 литров. «Пиканто» новой генерации обзавелся мульмедийной системой с семидюймовым тачскрином и поддержкой смартфонов.

На российский рынок новый Picanto выйдет в середине 2017 года. В нашей стране автомобиль будет доступен в двух модификациях: с литровым 67-сильным мотором и пятиступенчатой механической коробкой, а также версией с 1,2-литровым двигателем, развивающим 84 л.с., пару которому составит четырехдиапазонный «автомат».

На Женевском мотор-шоу KIA также продемонстрировала свои достижения в области экологических технологий, представив модели Niro Plug-in Hybrid и Optima Sportswagon Plug-in Hybrid. В составе гибридной силовой установки кроссовера Niro с электромотором трудится бензиновый 1,6-литровый GDI. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает запас энергии 8,9 кВт/ч — пройти на исключительно электрической тяге автомобиль может до 55 километров.

Универсал KIA Optima Sportswagon Plug-in Hybrid вооружен двухлитровым бензиновым двигателем и 50-киловаттным электромотором — гибридная установка развивает суммарную мощностью в 205 л.с. Максимальный запас хода универсала составляет 60 км.

Стоит отметить, что на европейском рынке гибридные новинки появятся в третьем квартале нынешнего года, а вот поставлять их в Россию KIA не планирует.

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9 марта 2017
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