KIA показала в Женеве четыре новые модели

KIA Stinger — новый спортивный фастбэк — появится в России в конце нынешнего-начале следующего года в двух бензиновых версиях: с двухлитровым T-GDI и битурбированным V6 рабочим объемом в 3,3 литра. Все автомобили будут комплектоваться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод — передний или полный. «Стингер» получит систему активной безопасности DRiVE WISE, электронно-регулируемую адаптивную подвеску, а также возможность выбрать один из пяти режимов движения.

Напомним, что впервые прототип модели был представлен на автосалоне в Детройте в январе, а ее концепт GT Concept дебютировал еще шесть лет назад.