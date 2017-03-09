Корейцы запускают в продажу гибридный хетчбэк Hyundai Ioniq

Фото: Hyundai
Корейская Hyundai представила на Женевском автосалоне подзаряжаемый гибрид Ioniq Plug-in Hybrid, который поступит в европейские дилерские центры уже летом этого года. О появлении новинки в России говорить не приходится.
Мирон Горин

В ближайшие три года корейцы планируют выпустить 14 «зеленых» автомобилей, включая пять «гибридов», четыре подзаряжаемых «гибрида», четыре электрокара и одну машину на топливных элементах.

Что касается хетчбэка Ioniq Plug-in Hybrid, то в состав используемой в нем силовой установки вошли 1,6-литровый 105-сильный бензиновый двигатель с прямым впрыском топлива и электромотор, развивающий 61 л.с.

Расход топлива авто не превышает 1,1 литра на сотню, а количество выбросов отравляющих веществ в атмосферу составляет минимальные 26 г/км. Похоже, японцам со своим Toyota Prius придется несладко.

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9 марта 2017
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