Lexus представил в Женеве новый седан LS

Новинка, как и предполагалось, построена на модульной платформе GA-L, которая ранее послужила основой для купе LC 500. Под капотом представительского седана новой генерации разместился битурбированный 3,5 литровый V6, развивающий 415 «лошадей» и максимальный крутящий момент в 600 Нм. В паре с мощным мотором трудится десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Для более комфортного вождения водителю доступны несколько режимов настройки двигателя и коробки: Normal, Sport и Sport+, а также система интегрированного управления динамикой автомобиля (VDIM), которая, в свою очередь, управляет системой торможения, рулевым управлением, трансмиссией и подвеской.
На Женевском автосалоне компания Lexus показала флагманский седан LS пятого поколения. Новый автомобиль, в отличие от предшественника, имеет спортивный вид и более мощный силовой агрегат.
Новое поколение LS ниже и длиннее предшественника, что придает автомобилю более спортивный вид. Поначалу модель будет представлена с 19- и 20-дюймовыми колесными дисками, которые предлагаются в пяти вариантах дизайнерского исполнения. Что касается салона, то разработчики оснастили передние и задние сиденья функциями охлаждения и массажа, а также выдвигающимися подставками для ног. Для любителей качественного звука доступна аудиосистема от Mark Levinson с колонками, встроенными в крышу.
Дата начала российских продаж и прайс — пока производителем не сообщаются. Напомним, на сегодняшний день полноразмерный седан Lexus LS можно приобрести по цене от 5 721 000 рублей.
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