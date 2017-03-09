Lexus представил в Женеве новый седан LS

Новое поколение LS ниже и длиннее предшественника, что придает автомобилю более спортивный вид. Поначалу модель будет представлена с 19- и 20-дюймовыми колесными дисками, которые предлагаются в пяти вариантах дизайнерского исполнения. Что касается салона, то разработчики оснастили передние и задние сиденья функциями охлаждения и массажа, а также выдвигающимися подставками для ног. Для любителей качественного звука доступна аудиосистема от Mark Levinson с колонками, встроенными в крышу.

Дата начала российских продаж и прайс — пока производителем не сообщаются. Напомним, на сегодняшний день полноразмерный седан Lexus LS можно приобрести по цене от 5 721 000 рублей.