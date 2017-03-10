Названы три лучших автомобиля в мире

В категории «Люксовый автомобиль» после полуфинального голосования остались модели BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class и Volvo S90/V90, а среди лучших спортивных автомобилей — Audi R8 Spyder, McLaren 570s и Porsche Boxster Cayman. Из списка, в который попали BMW i3 (94 Ah), Citroёn C3 и Suzuki Ignis, выберут лучшую городскую модель, а Chevrolet Bolt, Tesla Model X и Toyota Prius Prime сразятся за звание лучшей «зеленой» машины. Примечательно, что подавляющее большинство финалистов — автомобили европейских марок.

Напомним, что итоги престижного — уже 14 по счету — конкурса World Car of the Year будут подведены в Нью-Йорке 13 апреля. Победителей по результатам голосования выберет жюри, в состав которого входит 75 автомобильных журналистов из 24 стран.

Напомним, что ранее «АвтоВзгляд» рассказывал, что мировые, европейские и национальные конкурсы «Автомобиль года» — лишь средство манипуляции автолюбителям по всему миру.