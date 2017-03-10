Skoda покажет свой первый электрокар в Шанхае

Информация о будущей модели пока не раскрывается, однако есть предположения, что дебютным электрокаром от чешской марки станет кроссовер — что не удивительно, учитывая популярность сегмента SUV на мировом рынке. Вероятнее всего, в основу новинки ляжет «фольксвагеновская» модульная платформа MEB, которая разрабатывалась специально для автомобилей с электрической тягой. Некоторые элементы машина может получить от Volkswagen I.D. — концепта, представленного в минувшем году в Париже. Сообщается также, что максимальная дальность хода нового электрокара составит около 500 километров, а для подзарядки потребуется не более 15 минут.

В планах компании также значится выпуск гибридных версии моделей Superb и Kodiaq. Премьера первой намечена на 2019 год.