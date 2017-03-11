Японцы превратили Infiniti Q60 в гоночный болид

Новинка получила усовершенствованный дизайн, главным образом оптимизированный с точки зрения достижения лучшей аэродинамики. Большой передний «рассекатель», задний диффузор, накладки на крылья, боковые юбки и другие элементы изготовлены из легкого, но в то же время сверхпрочного углепластика.

Под капотом «разгоряченного» седана установлен 3-литровый 405-сильный V6 с двойным наддувом и системой рекуперации энергии, позволяющей повышать мощность силового агрегата еще на 25%. Таким образом, Infiniti Q60 Project Black S стал самым динамичный автомобилем в продуктовой линейке премиального японского бренда.

Помимо прочего, купе может похвастать эффектными 21-дюймовыми колесными дисками, модернизированной адаптивной подвеской и перенастроенными амортизаторами.