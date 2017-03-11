В России стартовало производство обновленного KIA Mohave

В ходе рестайлинга автомобиль получил перелицованные бамперы, подретушированную решетку радиатора, которая отныне козыряет обилием хрома, а также светодиодную оптику и 18-дюймовые колесные диски нового дизайна. Кроме того, цветовая гамма модели обзавелась парой свежих колеров — коричневым и синим.

В интерьере изменениям подверглись рулевое колесо и центральная консоль. Вместо прежней приборной доски установлена графическая панель Supervision с многоцветным 4,2-дюймовым дисплеем. Помимо прочего, в салоне добавились декоративные элементы из кожи.

Среди благ цивилизации обновленного KIA Mohave стоит отметить функцию мониторинга «мертвых» зон, систему кругового обзора и датчики давления в шинах. Апогеем доработок стал электронный ассистент при выезде с парковки задним ходом. Разумеется, не обошлось и без инсталляции приемника экстренного реагирования на базе ЭРА-ГЛОНАСС.