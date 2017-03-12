Сколько потратили россияне в январе на покупку автомобилей

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По итогам января наши соотечественники потратили на покупку легковушек без малого 88 млрд. рублей. По данным агентства «Автостат», показатель продаж за первый зимний месяц по сравнении с аналогичным периодом прошлого года упал на 5,5%.
Мирон Горин

Больше всего денежных средств выручили корейцы, заполучившие с продаж KIA Rio 4,4 млрд. в российской валюте. Вслед за ними идут японцы, чей доход с реализации внедорожников Toyota Land Cruiser 200 составил 2,98 млрд. «деревянных».

Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris, который принес корейскому производителю 2,78 млрд. рублей. В числе догоняющих оказались кроссовер Hyundai Creta (2,52 млрд.), завоевавший абсолютное лидерство по продажам в своем сегменте, и LADA Vesta с показателем 2,48 млрд. отечественных дензнаков.

Всего в январе на российском рынке было реализовано на 4 078 легковых автомобилей меньше, чем годом ранее. Если говорить об абсолютных цифрах, то речь идет о 77 916 проданных машинах.

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12 марта 2017
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