Сколько потратили россияне в январе на покупку автомобилей

Больше всего денежных средств выручили корейцы, заполучившие с продаж KIA Rio 4,4 млрд. в российской валюте. Вслед за ними идут японцы, чей доход с реализации внедорожников Toyota Land Cruiser 200 составил 2,98 млрд. «деревянных».

Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris, который принес корейскому производителю 2,78 млрд. рублей. В числе догоняющих оказались кроссовер Hyundai Creta (2,52 млрд.), завоевавший абсолютное лидерство по продажам в своем сегменте, и LADA Vesta с показателем 2,48 млрд. отечественных дензнаков.

Всего в январе на российском рынке было реализовано на 4 078 легковых автомобилей меньше, чем годом ранее. Если говорить об абсолютных цифрах, то речь идет о 77 916 проданных машинах.