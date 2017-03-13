АВТОВАЗ опроверг слухи о запуске в производство универсала LADA Vesta

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» исполняющий обязанности вице-президента по внешним и внутренним коммуникациям ПАО АВТОВАЗ Сергей Ильинский, о начале сборочного производства «универсальной» Vesta говорить пока слишком рано, а опубликованные в медиа-источниках даты не соответствуют действительности.

Когда же автомобиль встанет на конвейер, представитель Волжского автозавода ответить отказался. Впрочем, по нашим собственным данным, серийный выпуск новинки вазовцы наладят ближе к концу лета, либо в начале сентября.

Помимо «сарая» отечественный автогигант планирует вывести на рынок кросс-версию LADA Vesta с увеличенным дорожным просветом и декоративным пластиковым обвесом. В качестве основных агрегатов на обеих новинках будут использованы те же моторы, что и в одноименном седане.