Ferrari выпустит новую модель, чтобы удержать клиентов

Как сообщает Autocar, г-н Маркионе признался, что многие клиенты разочарованы длительным ожиданием заказанных автомобилей и недостаточным количеством моделей, представленных в линейке марки. Он также отметил, что у компании есть определенное ограничение количества выпускаемых автомобилей в год. В 2016-м на предприятии компании в Маранелло было собрано около 8000 машин, а в 2017-м эта цифра не должна превысить 8500 экземпляров. К 2019 году планируется увеличить производство до 9000 автомобилей, однако достигнуть такого уровня, имея в арсенале лишь California, 488, 812 Superfast и GTC4Lusso, не представляется возможным. Впрочем, каким может быть новый суперкар итальянской марки — руководитель Ferrari не рассказывает.

Напомним, что по результатам минувшего года продажи люксового бренда Ferrari в нашей стране увеличились аж на 60% - до 32 реализованных машин. Наибольший интерес у российских покупателей вызывает спорт-купе 488, вооруженное 670-сильным двигателем. Мощный автомобиль обходится истинным ценителям как минимум в 20 миллионов рублей.