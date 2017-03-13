Почему японцы «заморозили» сборку Nissan Sentra

В представительстве подтвердили, что выпуск «Сентры» действительно был остановлен в период с января по февраль — подобное решение связано с тем, что у официальных дилеров имелось достаточное количество машин для обеспечения продаж. Впрочем, в марте производство седанов возобновилось. По словам «ниссановцев», предприятие работает в прежнем режиме.

Напомним, что в конце 2015 года компания Nissan уже приостанавливала производство Sentra, а также «зампорозила» сборку Tiida и Teana. На сегодняшний день модельный ряд марки помимо Sentra представлен седаном Almera, кроссоверами Qashqai, X-Trail, Murano, Terrano и Pathfinder, а также внедорожником Patrol и спорткаром GT-R.