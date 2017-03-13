Почему японцы «заморозили» сборку Nissan Sentra

Фото: Nissan
В январе нынешнего года с конвейера Ижевского автозавода не сошло ни одного автомобиля этой модели. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем связана остановка производства Nissan Sentra, обратившись за комментарием к официальному представителю российского офиса марки.
Виктория Базылева

В представительстве подтвердили, что выпуск «Сентры» действительно был остановлен в период с января по февраль — подобное решение связано с тем, что у официальных дилеров имелось достаточное количество машин для обеспечения продаж. Впрочем, в марте производство седанов возобновилось. По словам «ниссановцев», предприятие работает в прежнем режиме.

Напомним, что в конце 2015 года компания Nissan уже приостанавливала производство Sentra, а также «зампорозила» сборку Tiida и Teana. На сегодняшний день модельный ряд марки помимо Sentra представлен седаном Almera, кроссоверами Qashqai, X-Trail, Murano, Terrano и Pathfinder, а также внедорожником Patrol и спорткаром GT-R.

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13 марта 2017
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