Новый пикап Mercedes-Benz X-Class Америке не достанется

Как пояснил Цетше журналистам на Женевском автосалоне, X-Class — это премиальная среднеразмерная модель, а потому в Северной Америке, где за те же или даже за меньшие деньги можно приобрести большой пикап, высокие продажи маловероятны. Тем не менее, в компании готовы вернуться к этому вопросу и пересмотреть свое решение, если изменится рыночной ситуация.

Напомним, концепт X-Class был представлен в прошлом году. Информация о внешнем виде и технических характеристиках предсерийной версии пока не раскрывается, однако известно, что новинка будет построена на той же платформе, что и Nissan Navara. По предварительным данным, премиальный пикап получит шестицилиндровый дизельный двигатель и роботизированную шестиступенчатую коробку передач. Появление X-Class в продаже, в том числе на российском рынке, ожидается уже в следующем году.