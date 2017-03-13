Volkswagen выпустит 7 новых моделей

Фото: www.motorshow.com.br
Во время Женевского автосалона генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс рассказал журналистам о семи новых моделях марки, которые появятся на рынке в ближайшее время. Предполагается, что некоторые из них дебютируют уже в нынешнем году.
Виктория Базылева

В планах немецкого производителя значится выпуск нового седана Virtus, ориентированного на бразильский рынок, Jetta следующего поколения для США, новых Polo и Polo GTI, субкомпактной модели up! GTI, кроссовера-кабриолета T-Roc, а также Touareg новой генерации. Подробности о перечисленных автомобилях пока не раскрываются.

Напомним, на мотор-шоу в Женеве, который в эти дни принимает посетителей, Volkswagen представил семиместную версию Tiguan Allspace и купеобразный седан Arteon. Однако как рассказали «АвтоВзгляду» в российском представительстве компании, до России новинки могут и не доехать.

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13 марта 2017
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