Вторичный рынок убивает продажи новых автомобилей

Мало того, что подержанные автомобили в принципе дешевле новых, так они еще и дорожают куда медленнее, чем машины, только что сошедшие с конвейера. Так, согласно данным агентства «Автостат», за минувшие три года иномарки с пробегом в среднем подросли в цене на 28,7%, а новые — на 44%. Самые популярные модели на вторичке «потяжелели» и того меньше — Ford Focus, например, на 15,4%, Hyundai Solaris — на 16%, а Volkswagen Polo калужской сборки — всего на 10,4%.

Неудивительно, что многие потребители, которым чужд дешевый снобизм, по трезвому размышлению приняли решение отказаться пока от покупки новой машины и приобрести подержанную. За 2016 год хозяев сменили более 5 млн. автомобилей с пробегом, в то время как только-только собранных — 1,4 млн., то есть, почти вчетверо меньше. Первичный рынок таким образом грохнулся за прошедший год на 11%, а вторичный вырос на 6% по сравнению с 2015-м.

Производители не очень-то стараются находить вменяемые оправдания своему стремлению к повышению прайсов, ограничиваясь в основном стенаниями по поводу курса рубля к ведущим мировым валютам. Но как бы там ни было, позволить себе любого рода покупку может лишь тот, у кого есть на нее средства.