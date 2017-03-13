Вторичный рынок убивает продажи новых автомобилей

Фото: www.acklamcarsales.co.uk
Поскольку народонаселение нашей страны отчаялось дождаться адекватных цен от автомобилестроителей и успело изрядно поиздержаться за последние три кризисных года, ощутимого роста объемов продаж новых машин нам ждать еще долго. Тем более, что есть альтернативные способы обеспечить себя транспортными средствами.
Эдуард Раскин

Мало того, что подержанные автомобили в принципе дешевле новых, так они еще и дорожают куда медленнее, чем машины, только что сошедшие с конвейера. Так, согласно данным агентства «Автостат», за минувшие три года иномарки с пробегом в среднем подросли в цене на 28,7%, а новые — на 44%. Самые популярные модели на вторичке «потяжелели» и того меньше — Ford Focus, например, на 15,4%, Hyundai Solaris — на 16%, а Volkswagen Polo калужской сборки — всего на 10,4%.

Неудивительно, что многие потребители, которым чужд дешевый снобизм, по трезвому размышлению приняли решение отказаться пока от покупки новой машины и приобрести подержанную. За 2016 год хозяев сменили более 5 млн. автомобилей с пробегом, в то время как только-только собранных — 1,4 млн., то есть, почти вчетверо меньше. Первичный рынок таким образом грохнулся за прошедший год на 11%, а вторичный вырос на 6% по сравнению с 2015-м.

Производители не очень-то стараются находить вменяемые оправдания своему стремлению к повышению прайсов, ограничиваясь в основном стенаниями по поводу курса рубля к ведущим мировым валютам. Но как бы там ни было, позволить себе любого рода покупку может лишь тот, у кого есть на нее средства.

Фото: www.rookie-manager.com

По информации того же «Автостата» покупательская способность населения за время кризиса отнюдь не улучшилась. Около 51% наших соотечественников вовсе не имеют сбережений, а 47% что-то имеют в заначке, но не торопятся расставаться с накоплениями, ибо ожидают прихода еще трудных времен. Таким образом, ни отложенный спрос, ни цикличность смены автомобиля, составляющая в среднем 3—5 лет, не станут в ближайшее время двигателем торговли на рынке новых автомобилей, как того тщетно ожидают сами продавцы.

Заметим, что из опрошенных агентством экспертов лишь 4,9% предрекли авторынку падение. Подавляющее большинство же ожидает роста, причем некоторые готовы допустить, что этот рост превысит 5%. Поскольку какое-либо реальное экономическое обоснование подобным ожиданиям подобрать непросто, отнесем их на счет неискоренимого оптимизма русского человека. Кстати, председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер как раз свой оптимизм подрастерял: «Рынок в целом по-прежнему нуждается в положительном развороте, но, очевидно, находится в процесс финального поиска дна».

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13 марта 2017
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