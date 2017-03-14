Toyota выпустила беспилотный автомобиль

Благодаря специальному оборудованию беспилотная машина способна ориентироваться в дорожной инфраструктуре. В частности, распознавать знаки и другие объекты, включая автомобили и пешеходов.

В случае возникновения потенциальной угрозы ДТП система тут же примет меры, чтобы аварии не произошло. Автомобиль обучен останавливаться и совершать прочие маневры. Причем по словам представителей Toyota, проанализировав ту или иную ситуацию, беспилотник сможет в принципе не допускать их в дальнейшем.

Правда, на то, что беспилотные машины в ближайшем будущем появятся на дорогах общего пользования, рассчитывать не приходится. Но это не мешает автопроизводителям ради собственного имиджа ставить эксперименты в области автономных технологий.