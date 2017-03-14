В России стартовали продажи обновленного Mitsubishi L200

Автомобиль обзавелся индикатором уровня омывающей жидкости, новым рулевым колесом с кожаной отделкой, более продвинутой аудиосистемой, камерой заднего вида, а также системой экстренного реагирования на базе ЭРА-ГЛОНАСС.

Экстерьер внедорожника может похвастать посвежевшей решеткой радиатора, боковыми подножками нового дизайна и подножкой слегка подретушированного заднего бампера.

В движение Mitsubishi L200 приводится 2,4-литровым дизелем, сопряженным с «механикой», либо «автоматом». Самая доступная «двухпедальная» версия выудит из кошелька покупателя 2 199 990 рублей.