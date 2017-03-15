Названа дата начала производства нового Volkswagen Polo

В ближайшие дни на конвейер заводов Volkswagen встанут удлиненный Tiguan и абсолютно новая модель Arteon, предзаказы на которую немецкие дилеры уже принимают. Летом начнется производство гибридного Phideon — преемника представительского Phaeton, однако седан будет ориентирован исключительно на авторынок Китая.

В августе стартует сборка кроссовера-кабриолета T-Roc, но перспективы его появления в России, ракно как семиместного Tiguan и нового Arteon, пока не ясны. К производству третьего поколения кроссовера Touareg приступят в ноябре нынешнего года, а месяцем позже займутся и новой Jetta, сообщает «Авторевю».

Volkswagen Virtus — который по сути является седаном Polo, только для Бразилии — встанет на конвейер в ноябре, а вот производство европейского «Поло» в кузове хетчбэк начнется уже в июне. К слову сказать, латиноамериканский Virtus, вероятнее всего, доберется и до нашей страны, но в качестве новой генерации бестселлера с сохранением привычного названия.