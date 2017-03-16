Названы самые востребованные иномарки в России

Фото: www.marquenews.com.au
Исследование российского парка легковых автомобилей выявило самые популярные иномарки по состоянию на 1 января нынешнего года. Согласно полученным результатам, наибольшим спросом у россиян пользуется Ford Focus.
Виктория Базылева

Как сообщает агенство «Автостат», на начало 2017 года было зарегистрировано около 694 000 «Фокусов». А вот прежний лидер Toyota Corolla оказался в рейтинге вторым с результатом в 691 000 автомобилей. Третью строчку заняла модель Renault Logan — по состоянию на 1 января в России насчитывается 608 500 машин, поставленных на учет.

Замыкают первую пятерку «корейцы» со своими бестселлерами Hyundai Solaris и KIA Rio с показателями в 597 800 и 555 300 автомобилей соответственно.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что темпы старения российского автопарка продолжают ускоряться. Средний возраст автомобилей по состоянию на начало 2017 года составляет 12,9 года.

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16 марта 2017
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