Skoda Octavia нацелилась на премиум-сегмент

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Судя по российским ценам на пару модификаций новой Skoda Octavia, складывается впечатление, что материнская компания Volkswagen вознамерилась превратить чешского автопроизводителя в еще один премиальный бренд.
Максим Строкер

Российское представительство бренда Skoda обнародовала ценники на Skoda Octavia Scout и Skoda Octavia RS. «Скаут» традиционно представляет из себя универсал со слегка увеличенным дорожным просветом, пластиковым «внедорожным» обвесом. Полный приводом реализован на базе электронно-управляемой гидравлической многодисковой муфты. Трансмиссия обладает функцией электронной блокировки дифференциалов как передней, так и задней осей.

Кроме того, в базовое оснащение входит пакет для плохих дорог. Для российского рынка Skoda Octavia Scout комплектуется исключительно 1,8-литровым бензиновым турбомотором семейства TSI мощностью 180 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Базовая стоимость модели составляет 1,96 млн. рублей.

Skoda Octavia RS, предлагаемая как в кузове лифтбек, так и универсал, внешне отличается от стандартной Octavia дизайном передних противотуманных светодиодных фар, спортивной подвеска с уменьшенным дорожным просветом, расширенной задней колеей и тормозными суппортами, окрашенными в красный цвет.

Машина оснащена новым бензиновым турбодвигателем 2.0 TSI мощностью 230 л.с. с крутящим моментом 350 Нм в диапазоне 1500−4600 об/мин. Octavia RS может быть оснащена либо 6-ступенчатой МКП либо роботизированной DSG-6. Максимальная скорость автомобиля — 250 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды. Лифтбек Skoda Octavia RS стоит 2,2 млн. рублей, а универсал — 2,276 млн.

кроссоверы
16 марта 2017
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