Skoda Octavia нацелилась на премиум-сегмент

Российское представительство бренда Skoda обнародовала ценники на Skoda Octavia Scout и Skoda Octavia RS. «Скаут» традиционно представляет из себя универсал со слегка увеличенным дорожным просветом, пластиковым «внедорожным» обвесом. Полный приводом реализован на базе электронно-управляемой гидравлической многодисковой муфты. Трансмиссия обладает функцией электронной блокировки дифференциалов как передней, так и задней осей.

Кроме того, в базовое оснащение входит пакет для плохих дорог. Для российского рынка Skoda Octavia Scout комплектуется исключительно 1,8-литровым бензиновым турбомотором семейства TSI мощностью 180 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Базовая стоимость модели составляет 1,96 млн. рублей.