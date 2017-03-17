Citroёn отзывает в России седаны C4

Фото: Citroёn
Компания «Пежо Ситроен Рус» объявила о проведении сервисной акции на 339 автомобилях Citroёn C4 в кузове седан, реализованных в России в период с июня 2016 года по февраль 2017-го.
Виктория Базылева

Как сообщает «Росстандарт», причиной проведения отзывной кампании послужило несоответствие дневного освещения автомобиля с требованиями действующего законодательства РФ. В ближайшее время сотрудники официальных дилерских центров проинформируют владельцев C4 о необходимости предоставить автомобиль в сервис. В рамках проведения акции на транспортных средствах бесплатно установят необходимое головное освещение.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что Skoda отзывает без малого 45 000 машин Octavia, Superb, Fabia, Yeti и Rapid из-за проблем с роботизированной коробкой передач.

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17 марта 2017
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