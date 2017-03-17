Ford представит новое поколение Focus раньше, чем предполагалось

Фото: Motor1.com
По информации издания Motor1.com, новую генерацию Ford Focus американцы представят уже через несколько месяцев. В продажу на мировом рынке новинка поступит в начале следующего года.
Мирон Горин

По некоторым сведениям автомобиль после смены поколений получит удлиненную колесную базу, что принципиально отразится на пространстве для пассажиров второго ряда, а также сверхэкономичные турбодизельные моторы.

Судя по фотографиям, сделанным папарацци во время прохождения авто тестовых испытаний, новинка обзаведется модернизированными оптикой и решеткой радиатора, более покатой крышей и иными бамперами. Можно не сомневаться, что новый «Фокус» оснастят широким спектром полезных электронных ассистентов и усовершенствованной мультимедийной системой.

Что касается силовой линейки, то в нее войдут бензиновые двигатели семейства EcoBoost с тремя и четырьмя цилиндрами, а также подвергшиеся доработкам дизели TDCi с наддувом. Не исключается появление гибридной и полностью электрической модификаций.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, автозаводы, новая модель, седан, автосалоны
17 марта 2017
139