Hyundai обнаружил на своих авто дефект ремней безопасности

Фото: www.netcarshow.com
Hyundai отзывает в США почти миллион автомобилей Sonata — производитель обнаружил заводской дефект креплений ремня безопасности. Согласно отчетам специалистов, вследствие неисправности системы один американский автолюбитель уже пострадал.
Виктория Базылева

Впрочем, как сообщает агенство Regnum, травмы потерпевший получил незначительные. Тем не менее, в ближайшее время сотрудники официальных сервисов проверят крепления ремней безопасности на 977 778 машинах, и в случае необходимости бесплатно заменят бракованные элементы. Под сервисную акцию подпадают автомобили Sonata, выпущенные с 2011-го по 2014 год, а также гибридные модификации модели, произведенные с 2011-го по 2015 год.

Проблема дефекта креплений ремня безопасности является достаточно серьезной, ведь из-за ненадежного соединения «держатель» может сломаться во время столкновения и «выпустить» человека из кресла, что, в свою очередь, чревато тяжелыми травмами, а то и летальным исходом.

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17 марта 2017
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