Hyundai обнаружил на своих авто дефект ремней безопасности

Впрочем, как сообщает агенство Regnum, травмы потерпевший получил незначительные. Тем не менее, в ближайшее время сотрудники официальных сервисов проверят крепления ремней безопасности на 977 778 машинах, и в случае необходимости бесплатно заменят бракованные элементы. Под сервисную акцию подпадают автомобили Sonata, выпущенные с 2011-го по 2014 год, а также гибридные модификации модели, произведенные с 2011-го по 2015 год.

Проблема дефекта креплений ремня безопасности является достаточно серьезной, ведь из-за ненадежного соединения «держатель» может сломаться во время столкновения и «выпустить» человека из кресла, что, в свою очередь, чревато тяжелыми травмами, а то и летальным исходом.