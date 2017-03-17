Mitsubishi Pajero породнится с Nissan Patrol

До последнего времени Mitsubishi не могли приступить к разработке Pajero пятого поколения вследствие нехватки денежных средств. Благодаря инвестициям нового акционера, альянса Renault-Nissan, проект будет реализован. В целях сокращения расходов на проектирование и производство было решено создать новую модульную платформу для Pajero. Впоследствии она должна стать базой и для «проходимца» Nissan Patrol следующей генерации, рассказал журналистам новый операционный директор Mitsubishi Motors Трэвор Манн.

Он также отметил, что обязательным условием для внедорожников подобного типа является высокие тяговые характеристики, которые могут быть достигнуты, в том числе, и благодаря использованию электромоторов. Таким образом, не исключено, что производитель рассматривает возможность оснащения своих новых внедорожников гибридными силовыми установками.

Отметим также, что сроки появления новых автомобилей на рынке пока не обозначаются