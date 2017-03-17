Новая Toyota Supra замечена на дорогах Германии

Автомобиль может показаться чересчур объемным, однако такой эффект достигнут исключительно за счет маскировочных панелей. Предполагается, что задняя и передняя оптика «пойманной» фотошпионами Supra — это не окончательный вариант, и световые элементы еще поменяются. Что же касается технических характеристик новинки, то информация производителем тщательно скрывается.

Напомним, японское купе выпускалось на протяжении 24 лет с 1978 по 2002 год: поначалу как Toyota Celica Supra, а затем без литеры Celica. Несколько лет назад появились слухи, что Toyota возродит свой спортивный автомобиль, выпустив пятое поколение знаменитой модели. И если японцы действительно покажут прототип Supra в нынешнем году, то можно предположить, что серийная версия новинки появится в 2019-м.