Volkswagen объявил о необходимости замены газовых баллонов на Passat, Touran и Caddy

Фото: www.informativa.ba
Представители «Фольксваген Груп Рус» сообщили о проведении новой сервисной акции на 83 автомобилях Volkswagen. Под акцию подпадают модели Passat, Touran и Caddy, реализованные в России с 2004 по 2014 год.
Виктория Базылева

Как сообщает «Росстандарт», немецкий производитель обнаружил заводской дефект лакокрасочного покрытия газовых баллонов. В ходе исследования поверхности емкости оказалось, что со временем на ней может образоваться коррозия. Специалисты российских дилерских центров Volkswagen бесплатно проверят лакокрасочное покрытие баллонов для сжатого газа и в случае необходимости заменят элемент.

Напомним, ранее стало известно, что Citroёn отзывает в России седаны C4 из-за несоответствия дневного освещения автомобиля требованиям законодательства нашей страны.

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17 марта 2017
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