Volkswagen объявил о необходимости замены газовых баллонов на Passat, Touran и Caddy

Как сообщает «Росстандарт», немецкий производитель обнаружил заводской дефект лакокрасочного покрытия газовых баллонов. В ходе исследования поверхности емкости оказалось, что со временем на ней может образоваться коррозия. Специалисты российских дилерских центров Volkswagen бесплатно проверят лакокрасочное покрытие баллонов для сжатого газа и в случае необходимости заменят элемент.

Напомним, ранее стало известно, что Citroёn отзывает в России седаны C4 из-за несоответствия дневного освещения автомобиля требованиям законодательства нашей страны.