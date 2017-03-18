Кроссоверы Haval будут собирать в России

Соглашение между компанией Great Wall Motors, в которую входит и премиальный бренд Haval, и властями Тульской области о строительстве нового завода было заключено в мае 2014-го, а годом позже китайцы уже приступили к возведению предприятия. Известно, что объем инвестиций в этот проект составляет около 500 миллионов долларов.

Новый российский завод Great Wall Motor по расчетам специалистов будет выпускать до 150 000 машин в год и позволит трудоустроить около 2500 человек. Ранее в СМИ появилась информация, что на конвейер предприятия встанут все четыре модели, продающиеся у нас, однако в российском офисе компании данные не подтвердили.

Напомним, в России модельный ряд марки Haval представлен четырьмя кроссоверами: H2, H6, H8 и H9, которые особым спросом у нас не пользуются. Что, впрочем, понятно если учесть, что амый доступный из них — H2 — обойдется покупателю как минимум в 939 900 рублей.