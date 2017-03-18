В Нижнем Новгороде начали собирать обновленную Skoda Octavia

Как рассказали в пресс-службе Skoda, на завод в Нижний Новгород будут поставлять компоненты автомобиля, которые уже на месте пройдут процессы сварки и покраски. Там же на машины установят привезенные из-за границы моторы, коробки передач и другие составляющие.

Напомним, что заказы на рестайлинговую модель принимаются еще с января. Цена на Octavia в базовой комплектации составляет 940 000 рублей. Уже в стандартной версии автомобиль оснащается светодиодными ходовыми огнями и фонарями, а за дополнительную плату можно заказать и машину с адаптивными полностью LED-фарами. В качестве опции идут также круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, ассистент при парковке задним ходом, мультифункциональное рулевое колесо и другие облегчающие жизнь водителя системы.

Моторная гамма обновленной «Октавии» представляет собой 1,6-литровый «атмосферник», развивающий 110 сил и два турбированных двигателя объемом 1,4 и 1,6 литра. Пару агрегату составляет пятиступенчатая механическая коробка передач, шестидиапазонный «автомат» или семиступенчатый «робот».