Более половины машин в России — иномарки

Как отмечает агенство «Автостат», больше всего на российских дорогах автомобилей марки Toyota (3,6 миллионов) — доля компании от общего числа поставленных на учет машин составляет 9%. Далее с результатом в 2 миллиона расположился другой японский производитель — Nissan. Третьим стал Hyundai (1,7 миллионов машин), а замыкают лидерскую пятерку Chevrolet (1,6 миллионов авто) и Renault (1,5 миллионов машин).

Отметим также, что в ТОП-10 оказались компании KIA, Volkswagen, Ford, а также Mitsubishi и Opel.