В России стартуют продажи дизельного Mitsubishi Pajero Sport

Старшие версии Mitsubishi Pajero Sport отличают система предотвращения столкновений, задний парктроник, камера кругового обзора, датчики давления в шинах, обогрев рулевого колеса и второго ряда сидений. Не обошлось без светодиодной оптики, адаптивного круиз-контроля и мультимедиа, умеющей синхронизироваться со смартфонами.

Что до агрегатов, то компанию 181-сильному дизелю — на выбор покупателя — составит новый восьмидиапазонный «автомат», либо шестискоростная «механика». О ценах будет объявлено дополнительно.