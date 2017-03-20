В России стартуют продажи дизельного Mitsubishi Pajero Sport

«Паджеро Спорт» получил четыре варианта исполнения, и уже в «базе» оснащен системами помощи при старте на склоне, курсовой устойчивости, стабилизации прицепа, а также ABS и EBD. В числе прочих благ цивилизации — мультируль, климат-контроль, индикатор уровня омывающей жидкости, подогрев передних кресел и модуль ЭРА-ГЛОНАСС.
Свершилось! Наконец-то японцы вывели на российский рынок дизельную модификацию флагманского внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Помимо бодрого, а вместе с тем экономичного мотора автомобиль порадует широким спектром вспомогательных ассистентов.
Старшие версии Mitsubishi Pajero Sport отличают система предотвращения столкновений, задний парктроник, камера кругового обзора, датчики давления в шинах, обогрев рулевого колеса и второго ряда сидений. Не обошлось без светодиодной оптики, адаптивного круиз-контроля и мультимедиа, умеющей синхронизироваться со смартфонами.
Что до агрегатов, то компанию 181-сильному дизелю — на выбор покупателя — составит новый восьмидиапазонный «автомат», либо шестискоростная «механика». О ценах будет объявлено дополнительно.
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