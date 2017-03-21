АВТОВАЗ отзывает более 100 000 автомобилей Kalina и Granta

Фото: АВТОВАЗ
АВТОВАЗ объявил о проведении сервисной кампании, охватывающей автомобили LADA Kalina и Granta, проданные в России за последние два года. Причиной отзыва машин послужило возможное перетирание топливной трубки тросом сцепления.
Виктория Базылева

Как сообщает «Росстандарт», под сервисную акцию подпадает 106 723 автомобиля Kalina и Granta с механической коробкой передач, реализованных в период с 3 сентября 2015 по 21 марта 2017 года. Производитель обнаружил, что на этих машинах существует вероятность перетирания топливной трубки тросом сцепления, которое может привести к утечке горючего.

В рамках отзывной кампании специалисты дилерских предприятий бесплатно установят защиту, которая исключит возможность повреждения трубок. А в случае обнаружения на детали следов контакта ее заменят на новую.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen объявил о необходимости замены газовых баллонов на реализованных в России автомобилях Passat, Touran и Caddy.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, производители, производство, безопасность дорожного движения, дешевые машины, бюджетные авто, автосервис
21 марта 2017
141