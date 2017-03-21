Lexus достиг рекордных показателей рыночной доли в России

Фото: Lexus
Компания Lexus отчиталась о результатах февральских продаж в России. Как сообщили «АвтоВзгляду» в российском представительстве, в минувшем месяце официальные дилеры реализовали 1794 машины, что на 23,6% больше, чем в феврале прошлого года.
Виктория Базылева

В январе-феврале в пользу «японцев» сделали выбор 2794 человека — по сравнению с результатом аналогичного периода года минувшего продажи увеличились на 10,2%.

При этом доля марки на российском рынке по итогам января составляла 1,7% от общего объема, а в феврале — 1,5%. Среди производителей машин премиального класса в минувшем месяце Lexus достиг рыночной доли в 16,4%, что на 4,9% больше, нежели в феврале 2016-го. В компании также отметили, что этот результат — лучший за всю свою историю марки в России.

Напомним, ранее стало известно, что до конца марта в официальных дилерских центрах Lexus действуют специальные предложения на покупку четырех моделей, среди которых кроссоверы NX и RX, седан ES, а также внедорожник GX. Автомобили 2017 года выпуска можно приобрести со скидкой до 300 000 рублей.

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21 марта 2017
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