Названы самые выгодные автомобили

В категорию самых выгодных «массовых автомобилей» из тех моделей, что представлены и в России, вошли Hyundai Elantra и две Toyota: Corolla и гибридный Prius. К самым экономичным премиальным машинам американские эксперты отнесли Jaguar XE, Volvo S90, Lexus RC 200t, а также Audi A5 и TT.

В списке премиальных SUV оказались «японцы» Infiniti QX60, Lexus NX 200t и RX 350. Subaru Outback — единственная продающаяся в России машина из категории самых выгодных «массовых кроссоверов».

При расчете стоимости содержания автомобиля высчитывались средние затраты владельца на протяжении пяти лет использования машины. Эксперты учитывали ежегодные расходы на страховку, налоги, прохождение технического обслуживания, незапланированный ремонт и, конечно, на топливо.