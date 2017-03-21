Названы самые выгодные автомобили

Фото: www.pixabay.com
Эксперты американской компании Vincentric составили список самых выгодных автомобилей с точки зрения содержания. Рейтинг составлялся с учетом топливной экономичности модели, а также средних цен на сервисной обслуживание, страховку и ремонт.
Виктория Базылева

В категорию самых выгодных «массовых автомобилей» из тех моделей, что представлены и в России, вошли Hyundai Elantra и две Toyota: Corolla и гибридный Prius. К самым экономичным премиальным машинам американские эксперты отнесли Jaguar XE, Volvo S90, Lexus RC 200t, а также Audi A5 и TT.

В списке премиальных SUV оказались «японцы» Infiniti QX60, Lexus NX 200t и RX 350. Subaru Outback — единственная продающаяся в России машина из категории самых выгодных «массовых кроссоверов».

При расчете стоимости содержания автомобиля высчитывались средние затраты владельца на протяжении пяти лет использования машины. Эксперты учитывали ежегодные расходы на страховку, налоги, прохождение технического обслуживания, незапланированный ремонт и, конечно, на топливо.

цены на топливо, автопродажи, авторынок, производители, кризис, автосервис, ремонт, запчасти, купить машину
21 марта 2017
355