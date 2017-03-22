LADA Vesta универсал замечен на тестах

Несмотря на то, что автомобиль скрыт от посторонних глаз плотным камуфляжем, а сама по себе фотография не очень хорошего качества, все же можно рассмотреть, что экстерьер Vesta универсала выдержан в том же стиле, что у одноименного седана. Уже известно, что и силовые агрегаты у новинки будут те же.

Ранее исполняющий обязанности вице-президента по внешним и внутренним коммуникациям ПАО АВТОВАЗ Сергей Ильинский рассказал «АвтоВзгляду», что в ближайшее время универсал на конвейер не встанет, а называемые в СМИ даты не имеют никакого отношения к реальности. Он не сообщил, когда начнется сборка новинки, однако по нашим собственным данным к серийному производству автомобиля тольяттинцы приступят в конце августа или в начале сентября.