Продажи автомобилей А-класса в России увеличились вдвое

Согласно исследованию агенства «Автостат» в январе-феврале официальные дилеры реализовали 690 мини-машин, что на 108,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

По итогам месяца самым востребованным автомобилем А-класса стал Ravon R2, который разошелся тиражом в 184 экземпляров. На втором месте с результатом в 153 проданных машины расположилась KIA Picanto. Третьим по востребованности стал Smart Forfour, в пользу которого сделали выбор 22 человека.

Несмотря на стремительный рост продаж, можно сказать, что автомобили малого класса пользуются ничтожным спросом в нашей стране, в то время, как сегмент кроссоверов уверенно набирает обороты. Для сравнения, одних только Hyundai Creta в феврале было продано 4055 машин, а это почти в 11 раз больше объема продаж всех маленьких машинок вместе взятых.