В России официально представлен Genesis G80

Бизнес-седан Genesis G80 будут продавать в России рынке исключительно с бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с., работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, и с постоянным полным приводом.

Уже в базовое оснащение модели входят девять подушек безопасности, ксеноновая головная оптика, кожаный салон, продвинутая мультимедиа с навигацией и возможностью интеграции со смартфонами, акустическая система Lexicon с семью динамиками, 17-дюймовые диски из легкого сплава, а также целый арсенал систем активной и пассивной безопасности. Согласитесь, весьма неплохо — все, как у взрослых. В этой комплектации, которая называется Business, автомобиль стоит 2 550 000 рублей.