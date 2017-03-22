В России официально представлен Genesis G80

Надо сказать, что на этом корейцы останавливаться не собираются — уже в июне на российском рынке появится заряженная версия Genesis G80 Sport, а в первом квартале следующего года начнутся продажи более компактного седана с индексом G70. В 2019-м россияне смогут приобрести полноразмерный кроссовер этого бренда, а спустя год им предложат спортивное купе и среднеразмерный «паркетник». В общем, намерения у компании самые серьезные.
Бизнес-седан Genesis G80 будут продавать в России рынке исключительно с бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с., работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, и с постоянным полным приводом.
Уже в базовое оснащение модели входят девять подушек безопасности, ксеноновая головная оптика, кожаный салон, продвинутая мультимедиа с навигацией и возможностью интеграции со смартфонами, акустическая система Lexicon с семью динамиками, 17-дюймовые диски из легкого сплава, а также целый арсенал систем активной и пассивной безопасности. Согласитесь, весьма неплохо — все, как у взрослых. В этой комплектации, которая называется Business, автомобиль стоит 2 550 000 рублей.
В версии Advance автомобиль дополнительно получает полностью светодиодные фары и противотуманки, электропривод рулевой колонки и крышки багажника, обогрев рулевого колеса, более мощную аудиосистему с 14 динамиками, электродоводчики дверей и 18-дюймовые легкосплавные диски. Такой G80 оценивается в 2 800 000 целковых.
За бизнес-седан в исполнении Premium дилеры просят 3 100 000 рублей. Автомобиль оснащается расширенным пакетом систем помощи водителю, приборной панелью Supervision с семидюймовым дисплеем, передними креслами с обогревом и вентиляцией, шторками на стеклах задних дверей, замшевой отделкой потолка и передних стоек.
Genesis G80 в топовой комплектации Luxury оборудован системой автоматического торможения, интеллектуальным круиз-контролем и ионизатором воздуха. В оформлении интерьера машины используются декоративные панели из натурального дерева и алюминия, а кресла отделаны кожей Nappa. Цена — 3 400 000 «деревянных».
Да, прайс-лист на премиальный седан, прямо скажем, не совсем гуманный, учитывая то, что G80 по сути является рестайлинговой версией хорошо известного в России седана Hyundai Genesis. У новинки лишь слегка преобразились фары и фонари, радиаторная решетка и бамперы. Правда, более основательно переработан интерьер. При этом предшественник продавался у нас от 2 430 000 рублей за версию с полным приводом и оснащался базовым трехлитровым 249-сильным V6, в то время как G80 пока довольствуется лишь двухлитровой «турбо-четверкой» сходной мощности и стоит заметно дороже.