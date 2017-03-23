Infiniti отзывает автомобили в России из-за дефекта подушек безопасности

Под отзывную акцию попали 5 машин Q30 и QX30, реализованных в России в период с 10 августа по 27 сентября 2016 года. Как сообщает «Росстандарт», причиной проведения сервисной кампании послужило использование вещества, инициирущего срабатывание газогенератора подушки безопасности, с неподходящим химическим составом. Как следствие, в момент аварии «эйрбэги» могут не раскрыться. Отмечается, что брак был допущен поставщиком, а дефект выявлен на незначительном количестве автомобилей.

В ходе работ специалисты официальных дилерских центров Infiniti бесплатно заменят подушки безопасности на потенциально неисправных машинах.

Напомним, ранее стало известно, что АВТОВАЗ отзывает более 100 000 автомобилей Kalina и Granta с механической коробкой передач по причине возможного перетирания топливной трубки тросом сцепления.