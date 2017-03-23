Продажи китайских автомобилей в России падают

Фото: Lifan
Продажи автомобилей китайских производителей в России сократились почти на треть. Согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB), в феврале наши соотечественники приобрели около 1900 «китайцев», что на 28% меньше прошлогоднего результата.
Виктория Базылева

Среди китайский марок на российском рынке по-прежнему лидирует Lifan. Автомобили производителя в минувшем месяце разошлись тиражом в 1161 машину, тем самым продажи увеличились на 11% относительно февраля 2016 года. На второй строчке расположилась компания Chery, чей объем реализации сократился на 25% до 333 машин. Третьими стала Geely — официальные дилеры марки продали 150 автомобилей, что на 77% меньше, нежели в прошлом году.

Отметим также, что по итогам января-февраля 2017 года в России было реализовано 3400 автомобиля китайских производителей, что на треть ниже результата за аналогичный период прошлого года.

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23 марта 2017
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