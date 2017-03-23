Продажи китайских автомобилей в России падают

Среди китайский марок на российском рынке по-прежнему лидирует Lifan. Автомобили производителя в минувшем месяце разошлись тиражом в 1161 машину, тем самым продажи увеличились на 11% относительно февраля 2016 года. На второй строчке расположилась компания Chery, чей объем реализации сократился на 25% до 333 машин. Третьими стала Geely — официальные дилеры марки продали 150 автомобилей, что на 77% меньше, нежели в прошлом году.

Отметим также, что по итогам января-февраля 2017 года в России было реализовано 3400 автомобиля китайских производителей, что на треть ниже результата за аналогичный период прошлого года.