Bugatti объявила цену своего велосипеда

Как сообщают западные источники, велосипед на 95% состоит из углеродного волокна. Рама, руль, сиденья, рукоятки, тормоза и остальные элементы изготовлены вручную итальянскими специалистами с использованием тех же методов предварительной подготовки, какие применяют в автомобильной и авиационной промышленности.

Велосипед массой менее 5 килограммов выйдет лимитированным тиражом в 667 экземпляров. Обзавестись люксовым двухколесным транспортом можно по соответствующей стоимости — продукт французского автопроизводителя оценен в 39 000 долларов.