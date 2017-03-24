Компания Geely уступила PSA Group право покупки британского Lotus

Вряд ли в Proton рады сложившейся ситуации, ведь Geely могла бы действительно помочь малазийскому производителю удержаться на рынке, как это случилось с Volvo. К тому же, по данным Autoblog, PSA Group сама находится не в лучшем положении, чуть ли не на грани банкротства — что, впрочем, странно, учитывая их недавнюю сделку с General Motors по приобретению Opel/Vauxhall.

В то же время неясны мотивы передумавших китайцев, но есть предположение, что сделка сорвалась по финансовым причинам. Сообщается, что во время переговоров неуверенность скорее исходила от представителей Proton — малазийцев беспокоила перспектива сотрудничества с Geely.

Для PSA Group эта сделка выгодна, ведь она откроет французам доступ к рынкам юго-восточной Азии. Дело в том, что владельцем Proton является другая малазийская компания — DRB-HICOM, которая на своих предприятиях собирает машины ряда производителей, в том числе Honda и Suzuki.

И поскольку кроме альянса PSA Group никто в покупке Proton не заинтересован, с высокой долей вероятности можно предположить, что сделка состоится в ближайшие несколько месяцев.